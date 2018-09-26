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'nun 'taki diplomasi trafiği

Mevlüt , 'ta Birleşmiş Milletler () 73. Başkanı 'nın yanı sıra İsviçreli ve Burundili mevkidaşları ile bir araya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 22:06
Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği

73. u görüşmeleri kapsamında 'ta bulunan , burada ikili temaslar gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, gün içinde İsviçre Ignazio Cassis ve Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile ayrı ayrı görüştü.

BM 73. Genel Kurul Başkanı ve Ekvador Dışişleri Bakanı ile görüşen Çavuşoğlu, Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Genel Sekreteri Vinicio Cerezo ile de bir araya geldi.

Toplantılar basına kapalı gerçekleşti.

FİLİSTİN TOPLANTISI

Bakan Çavuşoğlu ayrıca bugün BM'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Komitesi toplantısına da katıldı.

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için 1967 sınırları dahilinde, başkenti olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti şarttır." ifadesine yer verdi.

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Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği
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