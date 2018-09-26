Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Çavuşoğlu, burada ikili temaslar gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, gün içinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile ayrı ayrı görüştü.

BM 73. Genel Kurul Başkanı ve Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa ile görüşen Çavuşoğlu, Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Genel Sekreteri Vinicio Cerezo ile de bir araya geldi.

Toplantılar basına kapalı gerçekleşti.

FİLİSTİN TOPLANTISI

Bakan Çavuşoğlu ayrıca bugün BM'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi toplantısına da katıldı.

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti şarttır." ifadesine yer verdi.