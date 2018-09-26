Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Almanya ziyareti yarın başlıyor

Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine yarın Almanya'ya gidecek. 29 Eylül'e kadar sürecek 3 günlük ziyaret Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapacağı "ilk devlet ziyareti" olacak.

Avrupa kıtasında 9 ülkeyle komşu olan Almanya, 357 bin 22 kilometrekarelik yüz ölçümünün yanı sıra, 2 bin 389 kilometre de kıyı şeridine sahip.

Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 83 milyon ve 512 milyonluk Avrupa'nın en kalabalık ülkesi. Ülkede yaşayan göçmen kökenliler nüfusun yaklaşık yüzde 24'ine denk geliyor.

Almanya'daki 19 milyon 258 bin göçmen kökenli arasında yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusla Türkiye kökenliler ilk sırada yer alırken ve bu rakam toplam göçmen sayısının yüzde 14'üne karşılık geliyor.

ALMANYA, TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ TARİHSEL MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİSİ

Soğuk Savaş döneminde Federal Almanya ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri yoğun olarak devam ettiren Türkiye, 1960'larda İşgücü Anlaşması imzalayarak, çok sayıda vatandaşını çalışmak için bu ülkeye gönderdi.

Tarihsel olarak Türkiye'nin Avrupa'daki müttefiklerinden biri olan Almanya'nın, Türkiye ile siyasi, ekonomik, askeri ve insani boyutları kapsayan çok yönlü ve köklü ilişkileri mevcut.