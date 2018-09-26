Dilimiz bizi millet yapan değer

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 26 Eylül Türk Dil Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir" dedi. Erdoğan'ın mesajı şöyle: YÜKSEĞE TAŞIMALIYIZ
Milletlerin ufkunu, hayata bakışındaki derinliğini dillerinin mahiyeti belirler. Milletimizi bir arada tutan manevi değerlerimizin ve sahip olduğumuz zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olan Türkçemizi, sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımak önceliğimiz olmalıdır. Türkçemiz, bizi birbirini anlayan, birbirine sarılan, birbirine destek olan büyük bir ailenin parçası haline getirmektedir. SEÇKİN ESERLER ÜRETMELİYİZ
Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmeli, günlük hayatlarında da kullanmalarını temin etmeliyiz. Bu hususta tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir.