Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dilimiz bizi millet yapan değer

Dilimiz bizi millet yapan değer

Başkan Erdoğan: Türkçemizi, sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımak önceliğimiz olmalıdır

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Dilimiz bizi millet yapan değer
Başkan , 26 Eylül dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir" dedi. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

YÜKSEĞE TAŞIMALIYIZ
Milletlerin ufkunu, hayata bakışındaki derinliğini dillerinin mahiyeti belirler. Milletimizi bir arada tutan manevi değerlerimizin ve sahip olduğumuz zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olan Türkçemizi, sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımak önceliğimiz olmalıdır. Türkçemiz, bizi birbirini anlayan, birbirine sarılan, birbirine destek olan büyük bir ailenin parçası haline getirmektedir.

SEÇKİN ESERLER ÜRETMELİYİZ
Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmeli, günlük hayatlarında da kullanmalarını temin etmeliyiz. Bu hususta tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilimiz bizi millet yapan değer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN