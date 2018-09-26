- FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'ndan sorumlu şüpheli yakalandı



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FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda sorumlu olan ve 2 yıldır aranan İ.K. (41) isimli şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Karabük'te FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olma suçundan 2016 yılından beri arandığı anlaşılan, Emniyetin mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve Bylock kullandığı tespit edilen İ.K. (41) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.