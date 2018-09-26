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'nde reform istedi

Başbakanı Theresa May, 'nün () uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini söyledi. May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden () ayrılmasının () tamamlanmasının ardından, AB üyeleri ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerinin devam edeceğini belirterek, "serbest ticaret" çağrısında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:12
İngiltere Dünya Ticaret Örgütü'nde reform istedi

May, 'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ekonomisi, küresel ticaret ve sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SÜRTÜNMESİZ TİCARET"

Brexit süreciyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden May, Brexit'in ardından İngiltere'nin ile olan ilişkisinin değişeceğini, ancak iki tarafın yakın ticaret ortaklığına devam edeceğini kaydederek, "AB ile sürtünmesiz bir ticaret ilişkisi amaçlıyoruz." dedi.

"Dünya 5'ten büyük değil"

"TÜM DÜNYAYLA TİCARET İSTİYORUZ"

May, AB'nin ötesinde İngiltere'nin diğer ülkelerle ve dünya genelindeki iş liderleriyle ticaret yapmak için istekli olduğu vurgusunu yaparken, "Brexit'in ardından İngiltere iş odaklı olmaya devam edecek." yorumunu yaptı ve şunları söyledi:

"TÜM AB'Yİ GERİDE BIRAKTIK"

"İş alanınız her neyse, eğer Brexit sonrası İngiltere'ye yatırım yaparsanız, G20 ülkeleri içinde size en düşük vergi oranını sağlayacağız. Geçen 3 yıl içinde İngiltere'ye yapılan yatırım AB ülkelerine yapılan toplam yatırımı geride bıraktı. Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır ve küresel ekonomideki zorluklara göğüs gerecektir."

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR VE BMGK YENİDEN REFORME EDİLMELİDİR"

DTÖ'NÜN REFORMA İHTİYACI VAR

Ayrıca May, 'nün () uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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İngiltere Dünya Ticaret Örgütü'nde reform istedi
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