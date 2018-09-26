İngiltere Dünya Ticaret Örgütü'nde reform istedi

May, New York'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere ekonomisi, küresel ticaret ve Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SÜRTÜNMESİZ TİCARET"

Brexit süreciyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden May, Brexit'in ardından İngiltere'nin AB ile olan ilişkisinin değişeceğini, ancak iki tarafın yakın ticaret ortaklığına devam edeceğini kaydederek, "AB ile sürtünmesiz bir ticaret ilişkisi amaçlıyoruz." dedi.

"Dünya 5'ten büyük değil"

"TÜM DÜNYAYLA TİCARET İSTİYORUZ"

May, AB'nin ötesinde İngiltere'nin diğer ülkelerle ve dünya genelindeki iş liderleriyle ticaret yapmak için istekli olduğu vurgusunu yaparken, "Brexit'in ardından İngiltere iş odaklı olmaya devam edecek." yorumunu yaptı ve şunları söyledi:

"TÜM AB'Yİ GERİDE BIRAKTIK"

"İş alanınız her neyse, eğer Brexit sonrası İngiltere'ye yatırım yaparsanız, G20 ülkeleri içinde size en düşük vergi oranını sağlayacağız. Geçen 3 yıl içinde İngiltere'ye yapılan yatırım AB ülkelerine yapılan toplam yatırımı geride bıraktı. Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır ve küresel ekonomideki zorluklara göğüs gerecektir."

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR VE BMGK YENİDEN REFORME EDİLMELİDİR"

DTÖ'NÜN REFORMA İHTİYACI VAR

Ayrıca May, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.