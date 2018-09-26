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'te "emniyet mahrem imamı" hastanede yakalandı

'te /'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen şüpheli hastanede gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:42
Karabük'te emniyet mahrem imamı hastanede yakalandı

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen şüpheli hastanede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İ.K'nin (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kent merkezindeki bir hastanede olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi tedavisinin sonunda gözaltına aldı. ByLock kullanıcısı ve örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Karabük'te "emniyet mahrem imamı" hastanede yakalandı
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