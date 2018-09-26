Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları! 3 kişinin yargılanmasına başlandı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan, örgüte yakınlığıyla bilinen ve kapatılan bir dershane çalışanı Ferhat T. ile tutuksuz sanıklar sağlık memuru Mehmet K. ve tarım uzmanı İsmail C. katıldı.

Mehmet K, savunmasında, hasta eşinin tedavisi için Ankara'ya tayin olmak istediğini, bu nedenle pek çok dernek ve sendikayla görüştüğünü söyledi.

Kendisiyle aynı birimde çalışan bir kişinin Ufuk Sağlık Sen'e üye olması durumunda tayininin yapılacağını söylediğini öne süren Mehmet K, "Ben de son çare olarak 2014 yılında buraya üye oldum. Daha sonra askere gittim. 2015 yılında çevremdekilerin uyarıları nedeniyle sendikaya istifamı verdim. Bu sendikanın işleyişi ve yapısı hakkında bilgiye sahip değilim." dedi.

Ferhat T. ise üniversite eğitimi süresince örgüte ait yurtta kaldığını anlattı.

Yurtlarda sohbet düzenlendiğini dile getiren Ferhat T, "Bir ya da iki kez katıldım. Sabah okula gidip akşam gelip yatardım. Üniversiteyi tamamladıktan sonra Kastamonu'daki dershanelere öz geçmişimi bıraktım. Beni örgüte ait bir dershaneden aradılar. Bu dershanede 2011-2016 yıllarında çalıştım." diye konuştu.

Kapatılan Bank Asyaya talimat doğrultusunda para yatırmadığını ileri süren Ferhat T, Eylül 2013'te evlendiğini, düğünde takılan takıları hırsızlıktan korkarak bozdurup bankaya yatırdığını iddia etti.

İsmail C. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Ferhat T'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları erteledi.