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’nın elebaşları örgüte söz geçiremiyor

’in eylem talimatı, Mehmetçiğin yoğun baskısı altında başlarını dahi kaldıramayan teröristlerde isyana neden oldu: Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer TC ordusu kaynıyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
PKK’nın elebaşları örgüte söz geçiremiyor
Güvenlik birimlerinin kaydettiği telsiz konuşmaları örgütün çaresizliğini gözler önüne koydu. İstihbarat birimlerince çözümlenen Delila-Diyar- Karker-Azad-Rubam ve Şir telsiz kodunu kullanan teröristler, kendilerine 'ın eylem talimatını ileten 'e ateş püskürdü.

KENDİLERİ EYLEM YAPSIN
19 Eylül gecesi Kandil ile sınırları içindeki teröristler arasında geçen konuşmada Rojhat (Kandilin askeri kanadının telsiz kodu), kanalından teröristlere "Başkanlık Garzan eyaletinin eylemsizliğinin dikkat çektiğini iletmemi istedi" talimatı verildiği belirlendi. Örgütün sözde (Garzan eyaleti) olarak adlandırdığı - Bitlis-Siirt -Van kırsalında bulundukları tespit edilen teröristlerin ise Kandil'in "eyleme geçin" talimatına "Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer TC ordusu kanıyor" dedikleri kaydedildi.
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PKK’nın elebaşları örgüte söz geçiremiyor
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