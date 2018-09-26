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'da terör operasyonu

'da düzenlenen operasyonda, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan ve Türkiye'de eylem hazırlığında olan bir terörist ile teröriste yardım ettikleri belirlenen örgüt üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:22
Şanlıurfa'da terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü /'nın eylemlerinin ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

2 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İTİRAF ETTİLER

Operasyonda terör örgütü PKK/ üyesi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen K.G. isimli terörist yakalandı. K.G. emniyetteki sorgusunda, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Cinderes bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla örgüt üyeleri arasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin ise şehit olduğu çatışmada yer aldığını itiraf etti.

İSTANBUL'DA EYLEM YAPACAKTI

Terör örgütü üyesi K.G'nin ayrıca eylem planı için bugün Şanlıurfa'dan yola çıkarak Ümraniye'ye gitmeyi planladığı da tespit edildi.

K.G'nin ifadeleri doğrultusunda kendisine yardım ve yataklık eden birisi kadın 3 örgüt üyesi daha operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu
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