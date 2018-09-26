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Terör örgütündeki çocuk istismarı ifadelere yansıdı

Bölücü terör örgütü tarafından 9-14 yaşlarındaki çocuklardan bir tabur oluşturulduğu, buradaki kızlardan bazılarının istismara uğradığı, bunun sonucunda a teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:02
Terör örgütündeki çocuk istismarı ifadelere yansıdı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünde çocuk istismarının geldiği boyut, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

Teslim olan teröristin ifadesine göre, terör örgütü tarafından 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30'a yakın kız ve erkek çocuktan "çocuk taburu" oluşturuldu.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak a teşebbüs ettiği bilgisi paylaşıldı.

O TERÖRİST İTİRAF ETTİ

Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka terörist de ifadesinde, birçok defa çocuk denilecek yaştaki kızlara yapılan istismara şahit olduğunu belirtti. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiğini belirten terörist, yaşanan bu korkunç olaylara daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını söyledi.

Söz konusu durumun terör örgütünden kopuşları artırdığı belirtilirken, yaşananların bölücü terör örgütünün Kandil'deki sözde elebaşlarının örgüt üzerindeki etkilerini azalttığı da ifade edildi.

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Terör örgütündeki çocuk istismarı ifadelere yansıdı
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