Terör propagandasına 2 yıl hapis cezası çıktı

Şarkıcı Ferhat Tunç
, yayın yoluyla ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına mahkûm edildi. İstanbul
36. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki dördüncü duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ferhat Tunç'un, "PKK
/ KCK
'nın ve onun uzantısı olan YPG
ve YPJ silahlı terör örgütünün, zincirleme şekilde yayın yoluyla propagandasını yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Terör örgütü PKK ve YPG kamplarını pek çok defa ziyaret eden Tunç, örgüte destek için beste yapmış ve albüm çıkarmıştı. Tunç, Türk askerinin harekâtını da "savaş kışkırtıcılığı" olarak tanımlamıştı.