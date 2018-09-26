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Terör propagandasına 2 yıl hapis cezası çıktı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Terör propagandasına 2 yıl hapis cezası çıktı
Şarkıcı , yayın yoluyla ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına mahkûm edildi. 36. 'ndeki dördüncü duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ferhat Tunç'un, "/ 'nın ve onun uzantısı olan ve YPJ silahlı terör örgütünün, zincirleme şekilde yayın yoluyla propagandasını yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Terör örgütü PKK ve YPG kamplarını pek çok defa ziyaret eden Tunç, örgüte destek için beste yapmış ve albüm çıkarmıştı. Tunç, Türk askerinin harekâtını da "savaş kışkırtıcılığı" olarak tanımlamıştı.
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Terör propagandasına 2 yıl hapis cezası çıktı
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