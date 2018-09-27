3 günde 16 ikili görüşme

Başkan Erdoğan, BM
73. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York
şehrinde yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. 16 ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan dün de Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Belçika Başbakanı Charles Michel, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ayrı ayrı bir araya geldi.