Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 3 günde 16 ikili görüşme

3 günde 16 ikili görüşme

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
3 günde 16 ikili görüşme
Başkan Erdoğan, 73. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin şehrinde yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. 16 ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan dün de Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Belçika Başbakanı Charles Michel, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ayrı ayrı bir araya geldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
3 günde 16 ikili görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN