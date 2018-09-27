830 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 10 aydır yürütülen FETÖ
'ye yönelik ankesör soruşturmalarının bilançosu da ortaya çıktı. Bu soruşturmalar kapsamında örgüte bağlı askerler ile bu aslerlerden sorumlu sivil FETÖ imamlarının aralarında irtibat amacıyla kullandığı büfe, market gibi yerlerde bulunan kamuya açık ankesörlü hatların içerikleri incelendi. Bu hatlardan yaptıkları görüşmeleri deşifre olan 989 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararları verildi. Bunlardan 830'u yakalandı, yakalananlardan da 522'si tutuklandı. Şüphelilerden 307'si itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu. Örgütsel işleyiş ve örgüt mensuplarıyla ilgili faydalı bilgiler veren itirafçılar serbest bırakıldı. 159 FETÖ'cüyü arama çalışmaları ise devam ediyor.