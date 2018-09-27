“ABD utanılacak ve gülünecek duruma düştü”

HASAN BASRİ YALÇIN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bazen devlet başkanları temsil ettikleri toplumu yüceltirken bazen de yerin dibine sokabiliyor. BM Genel Kurul toplantılarında bunun en güzel örneklerinden birine şahitlik ettik. Trump ve Erdoğan arka arkaya birer konuşma yaptılar. Fark çok net biçimde ortaya çıktı.

Trump'ın kurduğu ilk cümle bir fiyaskoya dönüştü. Tüm dünya delegeleri kendisine kahkahalarla güldü. Erdoğan ise baştan sona çivi gibi bir konuşma yaptı. Trump küstahtı.

Erdoğan içten. Trump dışlayıcıydı. Erdoğan kucaklayıcı. Trump oyunbozandı. Erdoğan reformcu. Trump kavgacıydı. Erdoğan samimi.

Trump adaletsizlik arayışını açıkça dile getirirken, Erdoğan eşitlik ve adalet arayışını seslendirdi.

Sonuç ortada. Bugün Amerikalılar Trump'ın dünyaya güldüğünü konuşuyor.

Kimi utanıyor. Kimi öfkeleniyor. Ancak ortada çok açık bir durum var. ABD'nin düştüğü haller akıl alacak bir durum değil. Koskoca Amerika dünyanın kendisine güldüğü bir ülke haline dönüştü. Sadece Trump değil ABD'nin kendisi de gülünç bir duruma düştü.

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