Başkan Erdoğan New York'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



''Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir''



"FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, (ABD ile) ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor"



"Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor"



"Bugün itibariyle Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti"



"Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur"



"Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir"



"(Yeni hükümet sistemi) Bu, Türkiye'nin, içine kapanmak bir tarafa, dış dünya ile açılımının hızlandığı bir dönem olacaktır"



"Türkiye'ye yakışmayan ve finansal kırılganlığı artıran cari açık sorununa da kalıcı çözümler getirmek için çalışıyoruz"



"Ekonomimize zarar veren döviz açığını, yerli para birimleriyle ticaretimizi geliştirerek, sıfıra yakın seviyeye düşüreceğiz"



"Etrafımızdaki onca istikrasızlığa ve kanlı çatışmaya rağmen, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermedik"



"On binlerce sivilin hayatına mal olacak yeni trajedilerin önüne geçmek için yoğun küresel barış diplomasisi yürütüyoruz"



"Biz stratejik ortak değil miyiz? Stratejik ortak olarak böyle bir teröristi (FETÖ elebaşı) niçin koruma altında tutuyoruz?"

BUGÜN NELER OLDU