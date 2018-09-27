Bedelli askerlik 3. celp dönemi açıklandı! ASAL e Devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama sayfası

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ücretlerini tamamlayıp başvurularını tamamlayan adayların büyük bir merakla beklediği bedelli askerlik celp yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, bedelli askerlik 3. celp dönemine ilişkin yer sorgulaması e Devlet üzerinden yapılabiliyor. 28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından bugün üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 kişi olduğu duyuruldu.

BEDELLİYE BAŞVURAN SAYISI 557 BİN

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel müdürlüğü tarafından yapılan üçüncü celp dönemi açıklamasında, 27 Eylül tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 kişi olduğu belirtildi.

Üçüncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlandığı, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi.

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