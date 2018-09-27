Berlin'de Erdoğan heyecanı

Başkan Erdoğan, 4 yıl sonra Almanya
'ya yeniden resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. 3 günlük Almanya ziyareti öncesinde Berlin
'de heyecan doruğa ulaştı. Başkentte yaşayan Türkler büyük bir coşkuyla Erdoğan'ı karşılamayı beklerken, Alman tarafı da hazırlıkları tamamladı. En büyük hazırlığı ise Alman işverenler yaptı. Başkan Erdoğan Berlin'de Almanya'nın önemli patronları ile biraraya gelecek. Türkiye'nin, özellikle enerji alanında Alman devleri için cazip bir yatırım ülkesi olması nedeniyle bu görüşme merakla bekleniyor. ASKERİ TÖRENLE KARŞILAMA:
Başkan Erdoğan, yarın Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak, öğle saatlerinde ise Başbakan Merkel
ile bir araya gelecek. İki liderin birlikte öğle yemeği yemeleri, ardından basın toplantısı yapmaları bekleniyor. İki lider cumartesi sabahı da kahvaltıda bir kez daha buluşacak. 8 ÖNEMLİ MADDE
: Başkan Erdoğan, Berlin'e önemli dosyalar da götürecek. Bu dosyalar arasında terör örgütleri FETÖ, PKK ile mülteci sorunu ve İslamofobi gibi konular var. Erdoğan'ın Steinmeier ve Merkel ile yapacağı görüşmelerde gündeme gelecek konular arasında Leopard tankları ile Türkiye'deki demiryollarının modernizasyonu ve Almanya İslam Konferansı'nda yeni bir İslam tanımı yapılması da bulunuyor.