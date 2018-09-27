Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Beytüşşebap’ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi

Beytüşşebap’ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:14
Beytüşşebap’ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi

'ın Beyttüşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri ile 'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada İran uyruklu olduğu belirtilen sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı terörist Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran'dan PKK'ya katıldığı belirtildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Komandolardan 3 bin metrede operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beytüşşebap’ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN