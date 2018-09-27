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yazışmaları 9 kripto 'cüyü ele verdi

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'nün haberleşme programı mesajlarından tespit edilen kripto 9 örgüt üyesine yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ üyelerine yönelik 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4'ü kadın olmak üzere aralarında öğretmen, doktor ve muhasebecinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:36
ByLock yazışmaları 9 kripto FETÖ'cüyü ele verdi

ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Bakanlığınca kriptosu çözülen yazışmalarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri toplam kripto 9 örgüt üyesinin ismini belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) tarafından başkent olarak kabul edilen İzmir merkezli , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor, muhasebeci olduğu öğrenildi. Ayrıca bir zanlının Gıda Mühendisliği'nden yeni mezun olan bir öğrenci olduğu belirtildi. Zanlıların ifade alma işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

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ByLock yazışmaları 9 kripto FETÖ'cüyü ele verdi
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