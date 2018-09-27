ByLock yazışmaları 9 kripto FETÖ'cüyü ele verdi

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Bakanlığınca kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri toplam kripto 9 örgüt üyesinin ismini belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından başkent olarak kabul edilen İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor, muhasebeci olduğu öğrenildi. Ayrıca bir zanlının Gıda Mühendisliği'nden yeni mezun olan bir öğrenci olduğu belirtildi. Zanlıların ifade alma işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.