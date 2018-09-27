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’nin kampı ‘kriz kampı’ olacak

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
CHP’nin seçim kampı ‘kriz kampı’ olacak
, hafta sonunda yapılacak yerel gündemli kampa hazırlanıyor. 27-30 Eylül arasında Abant'ta yapılacak kampa milletvekilleri katılacak. Aday belirleme yöntemlerinin de değerlendirileceği kampta Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için parti içi muhalefet 'ön seçim' taleplerini dile getirecek. Parti yönetiminde de ön seçimle ilgili farklı görüşler bulunuyor. Ön seçim tartışmalarının Abant kampında da yaşanması beklenirken 'ye yakın isimlerin kampa katılmaları halinde hem kurultayın toplanmamasına ilişkin eleştirilerini hem de yerel seçimlere yönelik ön seçim taleplerini dile getireceği kaydediliyor.
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CHP’nin seçim kampı ‘kriz kampı’ olacak
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