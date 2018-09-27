CHP’nin seçim kampı ‘kriz kampı’ olacak

CHP
, hafta sonunda yapılacak yerel seçim
gündemli kampa hazırlanıyor. 27-30 Eylül arasında Abant'ta yapılacak kampa milletvekilleri katılacak. Aday belirleme yöntemlerinin de değerlendirileceği kampta Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için parti içi muhalefet 'ön seçim' taleplerini dile getirecek. Parti yönetiminde de ön seçimle ilgili farklı görüşler bulunuyor. Ön seçim tartışmalarının Abant kampında da yaşanması beklenirken Muharrem İnce
'ye yakın isimlerin kampa katılmaları halinde hem kurultayın toplanmamasına ilişkin eleştirilerini hem de yerel seçimlere yönelik ön seçim taleplerini dile getireceği kaydediliyor.