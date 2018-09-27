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Cumhurbaşkanı ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanını ’nın 4 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak beraberindekiler taşıyan özel uçak, 'taki JFK Uluslararası Havaalanı'ndan Almanya’ya hareket etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 07:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı , yerel saat ile 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Almanya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat da eşlik etti.

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan, 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı
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