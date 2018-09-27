Diyarbakır'da teslim olan teröristten şok ifadeler

Diyarbakır kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, terör örgütünün iç yüzünü ve TSK, emniyet unsurları ile güvenlik korucuları tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonların örgüte büyük darbe vurduğunu anlattı.

İş vaadiyle kandırıldığını belirten terörist, "PKK içinde faaliyet yürütenlerin, terör örgütünün sonunun geldiğini çok iyi görmeleri gerekiyor. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar ortada. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Katılım bayağı azaldı. PKK terör örgütü bu saatten sonra kimseye zarar veremez, son saniyelerini yaşıyor. Hiçbir gencimiz PKK terör örgütüne katılmasın, vadettiklerine kanmasın, güvenmesin, ailesini, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sorun ne olursa olsun sadece devletine sığınsın. Devletimiz iş imkanı sunar, bizi sever, kucaklar. Orada ölümden, gözyaşından ve acıdan başka hiçbir şey yok. Pişman oldum, cesaretimi toplayıp yüce devletimize sığındım. Teslim olmak isteyenler hiç korkmasınlar" ifadelerini kullandı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından yakalama kararı bulunan terörist, İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı ve Diyarbakır kırsalında faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, örgüt içinde yaşanan kötü muameleler ve örgütten kopuşlara ilişkin itiraflarda bulundu.

"IRAK'TA İŞ İMKANI SUNACAĞIZ" VAADİ

Terörist, ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığı, uyuşturucu bağımlısı ve işsiz olduğu, büyük bir boşlukta bulunduğu dönemde terör örgütünün bu zaafından faydalandığını söyledi.

"Irak'ta iş imkanı sunacağız. Ayda 2 bin dolar para vereceğiz." vaadiyle kandırıldığını ifade eden terörist, Irak'a gittiğinde böyle bir durum olmadığını, gençlerin kandırıldığını gördüğünü belirtti.

"O KAMPLARDA KALAN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKMIYOR"

Irak'taki kampların bir insanın yaşayabileceği yerler olmadığını dile getiren terörist, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kamplarda kalan kim olursa olsun sağlıklı bir şekilde çıkmıyor. Pislikten, kötü kokudan, hastalıktan dolayı oradaki elemanların başına gelmeyen kalmıyor. Günlük olarak yaptıkları sadece örgüte hizmet eden, örgüte kölelik yapanlar tarafından yeni katılanlara örgüt propagandası yapmak. Sadece oradaki elemanın durabilmesi, kaçmaması, kalıp onlara hizmet etmesi veya köle olabilmesi için böyle bir uygulama günlük olarak yapılmaktadır."

"HALKIN TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI TAVRI ÇOK DEĞİŞTİ"

"Geçen yıllara oranla halkın, toplumun PKK terör örgütüne karşı tavrı çok değişti. Eskiye göre PKK'ya güven bayağı düştü." diyen terörist, şunları kaydetti:

"Hatta şöyle diyebilirim, birçok yerde örgüte güven, inanç tamamıyla yok. Bu da PKK terör örgütünün o kirli, çirkin yüzünü göstermektedir. Toplumumuz, halkımız bunu çok iyi biliyor. Terör örgütünün ilk çıkışından günümüze kadar yaptığı tüm katliamlar, faili meçhuller, cinayetler, bunların hepsi bir bir zaten açığa çıkmaktadır. Artık toplumumuz, halkımız bunu görüyor.

Bu yüzden artık sırtını PKK terör örgütüne tamamen dönmektedir. Güven hiç yok. İnanç hiç yok, bu daha da azalacak. Halkımız, toplumumuz bunu çok iyi görüyor ve eminim ki bunu çok daha iyi değerlendirecek."

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SON SANİYELERİNİ YAŞIYOR"

Terör örgütü PKK'ya katılımın azaldığına dikkati çeken terörist, PKK içinde faaliyet yürütenlerin terör örgütünün sonunun geldiğini çok iyi görmeleri gerektiğini söyledi.

Terörist, şunları ifade etti:

"Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar ortada. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Katılım bayağı azaldı, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar azaldı. Eskiye göre katılım hiç olmuyor. Terör örgütüne güven çok azaldı, güven yok artık çünkü PKK amacı olmayan, sadece uluslararası güçlere karşı hamallık, kölelik yaparak buradaki ayağını oluşturmaktadır. Gençlerimiz, halkımız zaten artık bunu görüyor. Bu yüzden de artık kandırılmıyorlar. Bilinçli bir gençlik yapımız, halkımız var.

Terör örgütünün vadettiği ne olursa olsun artık ona inanmayıp, güvenmeyip, ailesini, vatanını, devletini, toprağını bırakmayıp, kendi yurdunda, toprağında, kendi ayakları üzerinde herkes yaşamayı benimsiyor. PKK terör örgütü hiçbir zaman istediği sonuca nicelik olarak ulaşmayacak. PKK terör örgütü bu saatten sonra kimseye zarar veremez, son saniyelerini yaşıyor."

"ÖRGÜT KAÇACAĞINI TESPİT ETTİĞİ KİŞİYİ İNFAZ EDİYOR"

Örgütten kopmaların, kaçışların olduğunu anlatan terörist, bunun da PKK'nın ne kadar zayıf olduğunu, zayıfladığını gösterdiğini vurguladı.

"Hiçbir örgüt elemanı bir başkasına güvenip de 'Kaçıyorum.' diyemez çünkü örgüt kaçanı tespit ettiği zaman ve kaçmaya teşebbüs edeceğini tespit ettiği zaman infaz ediyor." diyen terörist, şöyle konuştu:

"Bu, PKK'nın tarihinde de var. Bu, PKK'nın çirkin, kötü yüzünü göstermektedir. Bu, PKK'nın doğasında var, insanları infaz etmek, tecavüz etmek, sonra öldürmek. Öldürülen hiçbir kişinin ailesine de haber vermedi. Binlerce insanı infaz edip, öldürüp taşların altına gömdüler, insanların, ailelerinin haberi yok. Artık bunu herkesin bilmesi gerekiyor."

Terörist, PKK'nın çok büyük infazlar yaptığını, kendi elemanlarını dahi infaz ettiğini, bunu gençlerin, ailelerin, toplumun bilmesi gerektiğini anlattı.

"DEVLETİMİZE SIĞININ"

Örgüte katıldığı için ailesinin her aile gibi büyük üzüntü yaşadığını, kendisini aradığını öğrendiğini belirten terörist, "Örgüt tarafından bu her zaman reddedilmiştir. Ailemle görüştüğüm zaman beni ne kadar aradıklarını, ne kadar üzüldüklerini, acı çektiklerini, gözyaşı döktüklerini hepsini anlattılar. PKK terör örgütü tarafından nasıl düşürüldüklerini, nasıl tehdit edildiklerini, geri itildiklerini ve bir daha aramamaları gerektiğinin söylendiğini anlattılar." diye konuştu.

Gençlere terör örgütü PKK'ya güvenmemeleri çağrısında bulunan terörist, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir gencimiz PKK terör örgütüne katılmasın, vadettiklerine kanmasın, güvenmesin, ailesini, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sorun ne olursa olsun sadece devletine sığınsın, devletinden yardım istesin. Devletimiz iş imkanı sunar, bizi sever, kucaklar. PKK terör örgütüne katılmak isteyen veya onların içinde yer alan herkese şunu söylemek istiyorum: Lütfen gelin, teslim olun. Devletimize sığının. PKK terör örgütünün devletimize yönelik yaptığı kara propagandaları unutun, öyle bir şey yok. Devletimiz her zaman bizi saymıştır, sevmiştir. Tüm gençlerin bunu bilmesi gerekiyor.

Şu an orada yer alanlar da bir an önce gelip teslim olsunlar, orada kalmasınlar. Orada, ölümden, gözyaşından ve acıdan başka hiçbir şey yok. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Pişman oldum, cesaretimi toplayıp yüce devletimize sığındım. Teslim olmak isteyenler hiç korkmasınlar."