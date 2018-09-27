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Erdoğan'dan ailelerine taziye telgrafı

Türkiye , 'ta olan güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı diledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:16
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye , 'ta düşen Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, iki güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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