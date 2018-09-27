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’cü hainlere ankesör darbesi

’daki kripto ’cülere yönelik soruşturmada İstanbul’da 61 asker ile sorumlu 10 sivil imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçen 10 ayda ise 830 FETÖ’cü yakalandı

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
FETÖ’cü hainlere ankesör darbesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nün 'ya sızmış elemanlarından bir kısmı daha deşifre oldu. 36'sı muvazzaf 61 asker ile bu askerlerden sorumlu 10 sivil imam hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.
Dün sabah erken saatte yapılan eş zamanlı baskılarda şüpheli askerlerden 43'ü, sivillerden ise 6'sı yakalandı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.
Şüpheli askerlerden 1'i yarbay, 13'ü binbaşı, 10'u yüzbaşı, 7'si üsteğmen. 12'si teğmen. 12'si astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi. Yine askerlerden 21'inin kara, 26'sının deniz, 11'inin hava, 3'ünün de Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu tespit edildi.
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FETÖ’cü hainlere ankesör darbesi
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