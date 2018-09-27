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Firari ’in tanığı ’ye parayla rapor yazmış

Fetullahçı Terör Örgütü () "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın duruşması üçüncü gününde devam ederken, İpek'in tanık olarak mahkemeye çıkardığı profesörün, örgüt için parayla rapor yazdığı ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 18:24

Firari İpek'in Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasına, savunmanın dün mahkemeye getirdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell'in dinlenilmesine devam edildi.

Savcının, Jowell'e "'in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?" diye sorması üzerine, İngiliz profesör vakfın avukatlarının kendisinde talepte bulunması üzerine müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı.

Jowell'in yanı sıra İngiliz Muhafazakar Parti milletvekili Edward Garnier'in de imzasını taşıyan rapor, 2016 yılında tarafından gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadelerin yer aldığı rapor karşılığında Garnier'in 115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Jowell'in aldığı ücret ise belirlenememişti.

Rapor 'ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın siparişi üzerine kaleme alınmıştı.

Bugünkü duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katılıyor.

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Firari Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış
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