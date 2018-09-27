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'da operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'de düzenlenen operasyonda Ümraniye'de okul önlerinde çocuklara madde sattığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:01
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, 'de bir kişinin imalatı yaptığı ve okul önlerinde çocuklara uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A'nın evinde yapılan aramada, bir miktar Hint keneviri ve bir adet tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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