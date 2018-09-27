İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Ümraniye'de bir kişinin uyuşturucu madde imalatı yaptığı ve okul önlerinde çocuklara uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A'nın evinde yapılan aramada, bir miktar Hint keneviri ve bir adet tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.