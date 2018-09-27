İttifak için resmi görüşme başlamadı

AK Parti
ve MHP
arasında yerel seçimlerde ittifak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
ile MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz'ın önceki gün yaptığı görüşme ile ilk adım atıldı. İki parti Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi konusunda prensipte anlaştı. TEMENNİ AŞAMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iki parti arasında yapılan ittifak görüşmesinin resmi değil, bir iyi niyet görüşmesi olduğunu söyledi. İttifakla ilgili temenni safhasından öteye bir adım atılmadığını kaydeden Kurtulmuş, "MHP ile AK Parti, iki ayrı öncelikleri, programları farklı olan siyasi kurumdur. Sağ olsun Devlet Bahçeli
'nin devlet adamlığı vasıfları dolayısıyla özellikle geçtiğimiz dönemde belli konularda yakın iş birliği içinde olunmuştur. FETÖ'ye, teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin uluslararası manipülasyon ve saldırılara karşı mücadelesinde MHP, çok anlamlı ve önemli tarihi destekler vermiştir. Her siyasetin, her seçimin kendi şartları vardır. Bu şartlar olgunlaştığında karşılıklı müzakereler de resmi düzeye gelir ve ondan sonra eğer gerçekten burada milletin, partilerin siyasi menfaatleri varsa bir yol bulunur" dedi. İttifakla ilgili resmi görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.