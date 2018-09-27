İzmir'deki FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir, Bursa, Batman, Kayseri Antalyalya illerinde yaşadıkları öğrenilen şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları oldukları belirtildi.

Şüphelilerin arasında örgüte bağlı yurtlarda müdürlük yapan, örgütte aktif olan ve örgüt içerisinde "ışık evleri" olarak tabir edilen evlerde "ev abiliği" ve "ev ablalığı" ile "bölge talebe mesulu" olarak görev yapan kişiler olduğu bildirildi.