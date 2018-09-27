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Kıraathaneler okumaya teşvik edecek

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Kıraathaneler okumaya teşvik edecek
'da, Meram Belediyesi tarafından yaptırılan 'Millet Kıraathanesi' törenle açıldı. Törene Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, kitapların ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanelerin vatandaşı okumaya teşvik edeceğini belirterek, "Son 16 yılda ülkemizde çok önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Yollardan hastanelere, okullardan barajlara varıncaya kadar ülkemizin büyük ülke olma yolundaki altyapı adımları büyük ölçüde atıldı. Şimdi geldiğimiz noktada artık bu işin daha derununa inecek işlerin yapılması gerekiyor. Bunlar da kültürdür, sanattır, eğitimdir" dedi.
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Kıraathaneler okumaya teşvik edecek
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