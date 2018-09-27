"Koltuk sevdalıları pişman olacaklar"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran'daki seçimlerde partiden daha fazla oy alması değişim rüzgârının esmesine neden olmuştu. Pek çok delege değişim için imza verirken parti üyeleri ise çeşitli kampanyalar düzenledi. CHP önünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek koltuklu eylem yapan parti üyesi Abbas Canyurt hakkında ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.

SAVUNMA YAPTI

CHP Keçiören üyesi olan Abbas Canyurt dün Ankara İl Başkanlığı'na giderek savunmasını verdi. Dün saat 14.00 sıralarında CHP Ankara İl Başkanlığı'nda savunmasını gerçekleştiren Abbas Canyurt yaptığı koltuklu eylemden dolayı pişman olmadığını aksine yaptığı eylem nedeniyle haklı olduğunu dile getirdi. Canyurt yaklaşık 2 sayfadan oluşan savunmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerde bulundu. İşte Abbas Canyurt'un savunmasından bazı bölümler…

ANTİ DEMOKRATİK YÖNTEM: Siyaset belirli makamları demokratik yöntemle ele geçirip anti demokratik yöntemle o makamı koruma işi değildir.

SUÇ DEĞİL: Genel merkez yönetimine itiraz etmek için yaptığım koltuk eylemi bir disiplin cezası sonucunu doğurmamalıdır. Tam tersi Mustafa Kemal Atatürk'ten bize kalan devrimci mirasın gereğini yaptığım için şeref duyuyorum. Hak savunmak bir suç değildir.

DİSİPLİN SOPASI: Bir koltuk uğruna parti içinde çıkan her aykırı sese disiplin sopasıyla karşılık vermek, partiyi şahsi siyasi emelleri için kullanmaktan başka bir şey değildir.

PİŞMAN DEĞİLİM: Ben yaptığım eylemden pişman değilim. Bugün "Koltuk Sevdası" uğruna koca partiyi küçültenler ise pişman olacaklardır.