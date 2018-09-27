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Meclis resepsiyonu bu yıl yapılmayacak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Meclis resepsiyonu bu yıl yapılmayacak
Başkanı , TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama yılı çalışmaları için geleneksel olarak 1 Ekim günü verilen resepsiyonu, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal etti. Yıldırım, yeni yasama yılı açılışı davetiyesini milletvekillerine gönderdi. Davetiyede saat 13.00'te Atatürk anıtına çelenk konulması ve 14.00'te ise Genel Kurul toplantısı yer alıyor. Akşam resepsiyon programı ise davetiyede yer almadı. Her yıl 1 Ekim'de verilen resepsiyonuna milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ile çok sayıda kişi katılıyordu.
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Meclis resepsiyonu bu yıl yapılmayacak
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