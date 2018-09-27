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Ruhani'den '' ile savaş istemiyoruz'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 'da ile savaşa girmek istemediğini söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 02:07
Ruhani'den ''ABD ile savaş istemiyoruz'' açıklaması

Ruhani, Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu 'nin kentinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin geri çekildiği İran nükleer anlaşmasından çıkarlarına hizmet ettiği sürece ayrılmayacaklarını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD Başkanı 'ın ilk kez yönettiği, İran'ı hedef alan ve Tahran'a yönelik yaptırımların kasımda yeniden devreye gireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının ''yasa dışı'' olduğunu belirtti.

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Ruhani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli oldukları ve İsraillilerin de İran'ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkı bulunduğuna ilişkin sözlerine şu cevabı verdi:

''Bölgenin herhangi bir yerinde Amerikan kuvvetleriyle savaşmaya niyetimiz yok. ABD güçlerine saldırmak istemiyoruz. Amerika ile gerginliği tırmandırmak istemiyoruz.''

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Ruhani'den ''ABD ile savaş istemiyoruz'' açıklaması
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