Ruhani'den ''ABD ile savaş istemiyoruz'' açıklaması

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin geri çekildiği İran nükleer anlaşmasından çıkarlarına hizmet ettiği sürece ayrılmayacaklarını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez yönettiği, İran'ı hedef alan ve Tahran'a yönelik yaptırımların kasımda yeniden devreye gireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının ''yasa dışı'' olduğunu belirtti.

Ruhani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli oldukları ve İsraillilerin de İran'ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkı bulunduğuna ilişkin sözlerine şu cevabı verdi:

''Bölgenin herhangi bir yerinde Amerikan kuvvetleriyle savaşmaya niyetimiz yok. ABD güçlerine saldırmak istemiyoruz. Amerika ile gerginliği tırmandırmak istemiyoruz.''