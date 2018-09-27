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Son dakika: 5 den anlaşma!

5 teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı...

Giriş Tarihi: 27.9.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 15:23

Genel Kurulu'nda oturma düzeni değişmeyecek. gruplarının sayısal güçlerine göre oturması benimsendi. Buna çerçevede başkanlık kürsüne göre parti grupları soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti sırasıyla oturacak.

Meclis Başkanlığı'nın çalışmasının bugün partililere sunulması ve 5 parti grubunun onay vermesi durumunda teklifin ortak imza ile TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Teklif önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülecek. Anayasa değişikliklerine uyumla sınırlı olacak teklif çarşamba günü komisyonda bir sonraki hafta da genel kurulda görüşülecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: 5 partiden anlaşma!
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