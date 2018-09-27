Son dakika: 5 partiden anlaşma!

TBMM Genel Kurulu'nda oturma düzeni değişmeyecek. Parti gruplarının sayısal güçlerine göre oturması benimsendi. Buna çerçevede başkanlık kürsüne göre parti grupları soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti sırasıyla oturacak.

Meclis Başkanlığı'nın çalışmasının bugün partililere sunulması ve 5 parti grubunun onay vermesi durumunda teklifin ortak imza ile TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Teklif önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülecek. Anayasa değişikliklerine uyumla sınırlı olacak teklif çarşamba günü komisyonda bir sonraki hafta da genel kurulda görüşülecek.

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