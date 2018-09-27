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Yabancı konuklara Göbeklitepe gezisi

Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği, aralarında büyükelçilerin de olduğu 5 ülkeden gelen yabancı konuklara ’da Göbeklitepe’yi gezdirdi

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Yabancı konuklara Göbeklitepe gezisi
Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve derneğin Danışma Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. , yurt dışından gelen misafirleri ile Göbeklitepe'yi gezdi. Gezide, İsviçre, Vietnam, Singapur, Fransa ve İtalya'dan gelen konuklar katıldı. Heyetin gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti. Başkan Çiftçi konuklara, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık tarihin dünyada bilinen en eski tarihi yapı olduğunu söyledi. Gezinin ardından Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Beraberimizde Büyükelçiler var. Bazılarımız Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buluyor. Dernek olarak Göbeklitepe hakkında raporlar hazırladık. UNESCO'daki listeye alınması için rapor tuttuk" dedi. Dernek Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Göbeklitepe'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu ve ileriki dönemlerde alana çok büyük turist akını beklediklerini dile getirdi.
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Yabancı konuklara Göbeklitepe gezisi
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