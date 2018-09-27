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’li 2 terörist daha ’den getirildi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
YPG’li 2 terörist daha Suriye’den getirildi
'de Afrin'in Raco beldesinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan iki /PKK'lı terörist daha Suriye'de yakalanarak getirildikleri 'da tutuklandı. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin tutuklanmasının ardından, MİT ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha 22 Eylül'de Afrin'in Raco bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler R.B.A ile R.H.M. alınan ifadelerinin ardından, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kasten adam öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

EYLEM IÇIN GÖNDERMİŞLER
Bu arada Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerimizin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak YPG/PKK'lı bir terörist 'da yakalandı. Terörist K.G.'nin, ABD tarafından eğitildiği ve keskin nişancı olarak yetiştirildiği belirtildi. Teröristin iki askeri şehit etmeden önce 7 teröristle saldırı yapmak istediği ancak komandolar tarafından dördünün etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Özel Kuvvetleri olarak bilinen HAT üyesi teröristin eylem yapmak üzere İstanbul'a gönderilmek istendiği ortaya çıktı.
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YPG’li 2 terörist daha Suriye’den getirildi
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