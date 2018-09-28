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'de yeni nesil savaş uçağı düştü

Hava Kuvvetlerine bağlı bir tipi savaş uçağı 'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 22:07
ABD'de yeni nesil F-35B savaş uçağı düştü

medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

YENİ NESİL UÇAKLARIN İLK KAZASI

Bunun yeni nesil uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

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ABD'de yeni nesil F-35B savaş uçağı düştü
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