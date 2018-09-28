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ABD’de kazandıkları parayla terör estiriyorlar

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
ABD’de kazandıkları parayla terör estiriyorlar
, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu 'ta önceki gece Türk- Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türk ve Amerikalı işadamlarıyla buluştu. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:
15 Temmuz FETÖ terör saldırısında devletimize bir darbe girişiminde bulunuldu. 251 şehidimiz var, 2 bin 193 yaralımız, gazimiz var. Bu terör örgütünün başı burada, Pensilvanya'da. Şu anda 27 eyalette faaliyet gösteriyor. 27 eyalette okulları var. Charter okullar vasıtayla ABD'nin buraya ödediği para yaklaşık 850 milyon dolar civarında. Ve bu adam yargılanmıyor. Tüm dosyaları göndermiş olmamıza rağmen. Hâlâ adeta koruma altında. Biz stratejik ortak değil miyiz? Stratejik ortak olarak böyle bir teröristi niçin koruma altında tutuyorsunuz?
Kara para aklama ise bunlarda, hiçbir özelliği olmayan, kaçak yollardan gelen öğretmenlerle burada eğitim veriyorlar. Ama 850 milyon doları aşan para bunlara ödeniyor ve bunlar vasıtasıyla da bunlar terör estiriyor. Dünyanın 160 ülkesinde bunların bu tür faaliyetleri var.

BENİM İÇİM YANIYOR
Bir şey daha söyleyeceğim. 'Burada bu söylenir mi?' demeyin. Benim içim yanıyor, 81 milyonun şu anda Cumhurbaşkanı olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Başkanı olarak söylüyorum. Şurada, 'ye ne yazık ki Amerika'dan gelen silah, bomba, mühimmat ne kadar biliyor musunuz? 18 bini aşkın TIR buraya geldi. 3 bin civarında kargo uçağıyla buraya silah mühimmat, araç, gereç geldi. Nereye geliyor? PYD-YPG'ye geliyor.
Bir de tabii Kuzey Suriye'de 22 üs var, bu üslere geliyor. Peki bunlar kim için kullanılacak, kime karşı kullanılacak? Buradaki terör koridorunun ötesinde kim var? Türkiye var. Rusya burada değil, İran burada değil. Hemen orada 50-100 kilometre ötede Türkiye var. Bunları söylediğimiz zaman bize haksız nazarıyla bakıyorlar. Ama söylemek zorundayız. Eğer söylemezsek, evet, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olur.
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ABD’de kazandıkları parayla terör estiriyorlar
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