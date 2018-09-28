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ABD’nin Brunson talebi uluslararası hukuka aykırı

Giriş Tarihi: 28.9.2018
ABD’nin Brunson talebi uluslararası hukuka aykırı
Başkan Erdoğan, 'ta Amerikan PBS televizyonuna mülakat verdi. İşte Erdoğan'ın Amna Nawaz'ın sorularına verdiği yanıtlar;
(ABD'nin rahip Brunson'un serbest bırakılması talebiyle ilgili): Uluslararası hukukta politik baskıyla bir başka ülkede gözaltında olan veya yargılanan birini serbest bıraktırmak mümkün olabilir mi? Bunu ancak totaliter ve otoriter rejimlere yaptırabilirsiniz. Türkiye hukuk kurallarıyla yönetilen bir ülkedir.
(ABD'nin Suriye politikasına ilişkin): ABD, NATO'da stratejik ortağımız. Hiçbir ülke stratejik ortak olduğu bir başka ülkeyi yaptırımlarla tehdit etmez. ABD'nin 'de terör örgütü PYD ve YPG'yle çalıştığını görmek bizi üzüyor. ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine 18 bin kamyon dolusu silah gönderildi. üstelik sınırımıza yakın yerlere. Biz o terör koridorlarını parçaladık.
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ABD’nin Brunson talebi uluslararası hukuka aykırı
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