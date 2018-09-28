Avrupalı Çılgın Türkler’in Başkan coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Federal Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin'e gitti. Çalışma toplantıları dışında 7 yıl sonra ilk kez yapılan 'devlet ziyareti', iki ülke arasında yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin ardından Erdoğan'ın 'Başkan' sıfatıyla gerçekleştirdiği ziyarette, karşılama ve güvenlik tedbirleri dikkat çekti. VIP KARŞILAMA
Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne Cumhurbaşkanlığı özel uçağı 'Can' ile gelen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Müsteşarı Stephan Steinlein ve eşi Francoise Doussin-Steinlein, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Büyükelçi Sayın Konrad Arz von Strausussenburg, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann, Tuğgeneral Martin Hein ve eşi Sabine Hein ile Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın tarafından karşılandı. Törende Erdoğan için 21 pare top atışı yapıldı. EN ÜST DÜZEY KORUMA
Günlerdir Başkan Erdoğan'ın ziyareti için hummalı hazırlıklar yapan Alman hükümeti, adeta güvenlik alarmı verdi. Alman gizli polisi ve güvenlik birimlerinin de teyakkuzda olduğu ziyarette polis, başbakanlık binası ile Erdoğan'ın geçeceği güzergâhtaki caddeler üzerinde bulunan rögar kapaklarını dahi kontrol ederek mühürledi. 4 bin 200 silahlı ağır silahlı polis başkent sokaklarında kuş uçurtmazken, Erdoğan'ın kaldığı tarihi Brandenburg Kapısı
karşısındaki Adlon Oteli'nin çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Brandenburg Kapısı ve çevresi güvenlik koridoru altına alındı. Erdoğan'ın kaldığı otele çıkan cadde ve sokakları 29 Eylül'e kadar kapatıldı. ÇILGIN TÜRKLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dünyanın gündemine otururken, hem Almanlar hem de Türkler arasında büyük coşkuya neden oldu. Erdoğan havaalanından kalacağı otele kadar yol boyunca Türk ve Alman bayraklarıyla karşılandı. Yüzlerce kişinin sevgi seli arasında ilerleyen Erdoğan için Türkler adeta Berlin'e çıkarma yaptı. Frankfurt, Münih ve Köln'e ve daha birçok bölgeden gelen 2 binden fazla gurbetçi, Erdoğan'ı görmek için kente akın etti. Geceden yola çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı görene kadar nöbet tutacaklarını söyledi.