Balıkesir merkezli 15 ilde "ByLock" operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliye yönelik Balıkesir, Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, TokaAntalyalya, Şanlıurfa, Konya ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aranan 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.