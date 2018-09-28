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Balıkesir merkezli 15 ilde "" operasyonu

Balıkesir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:17
Balıkesir merkezli 15 ilde ByLock operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliye yönelik Balıkesir, Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, TokaAntalyalya, Şanlıurfa, Konya ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aranan 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir merkezli 15 ilde "ByLock" operasyonu
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