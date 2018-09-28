Çinli heyetten Turkuvaz’a ziyaret

ÇIN'den gelen akademisyen, iş insanı ve medya mensuplarından oluşan heyet dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Toplantıda SABAH Gazetesi Okur Temsilcisi İbrahim Altay, aNews ve Daily Sabah
editörleri konuklara eşlik etti. Konuk heyet, SABAH ve Daily Sabah gazetelerini inceledi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Çin
li heyet yeni medyanın Çin'deki önemini vurguladı. Heyet, "Öncelikle hem Turkuvaz grubunu hem de tüm Türkiye
'ye teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye ile çok yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Kültürel paylaşım anlamında Türkiye, Çin'de oldukça ünlü bir ülke olmaya başladı. Çin halkının Türkiye'ye ilgisi çok fazla. Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğine önem veriyoruz. Bu nedenle daha sıkı değişim, iletişim ve işbirliği yapmak istiyoruz" dediler. Derviş UĞURLU - Saffet AZAK
/ SABAH