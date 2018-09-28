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'nın 'e desteği devam edecek

Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, "Endonezya, halkının yanında durmaya devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:44
Endonezya'nın Filistin'e desteği devam edecek

Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, ülkesinin halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Kalla, Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, tamamen bağımsızlığını elde edinceye kadar Filistin halkının yanında olacaklarını belirtti.

Uluslararası toplumun artık durağan kalmaması gerektiğini anlatan Kalla, iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürebilecek acil bir müzakere çağrısı yapılmasına dikkati çekti.

"MEVCUT DURUM FİLİSTİNLİLERİN VE HEPİMİZİN UMUTLARINI YOK EDİYOR"

Milyonlarca Filistinlinin tehlikede olduğunu ve insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini kaydeden Kalla, "Mevcut durum sadece barış sürecine zarar vermekle kalmıyor, Filistinlilerin ve hepimizin umutlarını yok ediyor." dedi.

Dünyanın barış için taahhüt ve sorumluluğunun, Ortadoğu dahil tüm bölgelere uygulanması gerektiğine değinen Yusuf Kalla, İsrail-Filistin meselesinde çözüm bulunamazsa barışa olan bağlılıklarının sorgulanacağını sözlerine ekledi.

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Endonezya'nın Filistin'e desteği devam edecek
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