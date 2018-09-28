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'nün önemli ismi yakalandı!

’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan şüpheli , ’de yakalandı. Geçmişte Ege Bölgesi doktorlar yapılanmasından sorumlu olduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 14:28
FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!

'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı verilen isimli şüpheli 'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında şüphelinin geçmişte 'nün dershanesinde müdür olarak görev yaptığı, ilçe imamlığı görevini yürüttüğü, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği'nde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüphelinin geçmişte Ege Bölgesi doktorlar yapılanmasından sorumlu olduğu da öğrenildi.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Halil Güner, gözaltına alınması ardından İzmir Emniyeti 'ye teslim edildi.

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FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!
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