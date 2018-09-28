FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Halil Güner isimli şüpheli Denizli'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında şüphelinin geçmişte FETÖ'nün dershanesinde müdür olarak görev yaptığı, ilçe imamlığı görevini yürüttüğü, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği'nde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüphelinin geçmişte Ege Bölgesi doktorlar yapılanmasından sorumlu olduğu da öğrenildi.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Halil Güner, gözaltına alınması ardından İzmir Emniyeti Organize Şube'ye teslim edildi.