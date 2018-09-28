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İşgal altındaki plajlar halka açılıyor

Kültür ve Bakanlığı, turizm beldelerinde halk plajlarını artırmak için harekete geçti. Bakan Ersoy, “2019’da halk plajları ihalesi yapılacak. Yeni sezona yetişecek” dedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
İşgal altındaki plajlar halka açılıyor
Kültür ve Bakanlığı, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe ilişkin dün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kıyılarda bazı kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçilerek, vatandaşların kıyılar ve denizlerden ucuz ve kolay bir şekilde yararlanmaları ve günübirlik tesis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Tayland ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy şunları söyledi: "2019'da halk plajları ihalesi yapacağız. Özellikle Bodrum, Antalya ve Çeşme gibi Türkler için de çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı, bu sene başlıyoruz. Bu plajlarda işletmesi değil, özellikle fiyat kontrolü ve denetimi bakanlığımız tarafından yapılacak. Sezona yetişsin diye çok da gecikmeyiz. Yılbaşından sonra yaparız."
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İşgal altındaki plajlar halka açılıyor
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