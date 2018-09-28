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polisinden 'yi rahatlatan operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, terör örgütünün 'deki eylemlerde kullanılacak silahları ülkeye aktarma arayışında olan terörist yapılan operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 12:34
Kayseri polisinden Türkiye'yi rahatlatan operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden ve 'ye yönelik eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye'den Türkiye'ye aktarma arayışında olan Suriye uyruklu Ebu Abdo kod adlı 'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.


Operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet El Adnani'yi kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, emniyete götürüldü.

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Kayseri polisinden Türkiye'yi rahatlatan operasyon
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