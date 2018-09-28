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Şovmen ’lı iki saatte paket edildi

da yayınladığı videoda  ‘inadına ’yım’şeklinde meydan okuyup tepki çeken Özcan A. polisinin titiz çalışması sonucu 2 saat içinde yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 20:10
Şovmen PKK’lı iki saatte paket edildi

Özcan A. çalıştığı iş yerinde bir video kaydı yaparak 'lı olduğunu söyleyip bazı küfürlü ifadeler kullandı ve 'İnadına PKK'lıyım'diye meydan okudu.

Videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şovmen PKK’lı kendince böyle meydan okumuştu

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.

Gözaltına alınan Özcan A. meydan okuduğu videosunun aksine yakalandıktan sonra hesabının sahte olduğunu kendisinin de bu vatanda yaşayan birisi olduğunu söyledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin PKK üyeliği suçundan geçmişte cezaevine girdiği, cezaevinde bulunduğu sırada terörist başı için yapılan bir açlık grevi eylemine katıldığı öğrenildi.

Şovmen PKK’lı iki saatte paket edildi

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Şovmen PKK’lı iki saatte paket edildi
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