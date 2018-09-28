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sınırı bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği, sınırında hududun geri bölgesindeki alanın 15 gün süreyle bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:52 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 18:11
Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliğince yapılan açıklamada, " sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden korumak için 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hududun geri bölgesinde, 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 28 Eylül 2018- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.

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Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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