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köyüne döndü

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Umut Ali köyüne döndü
'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle yaklaşık iki aydır Ermenistan'da tutuklu bulunan 16 yaşındaki çoban Özmen dün saat öğle saatlerinde Türkiye'ye geldi. 'ın Posof ilçesinde bulunan Türközü 'ndan Türkiye'ye giriş yapan Özmen'i ailesi, akrabaları ve köylüler büyük bir coşkuyla karşıladı. Özmen sınır kapısını geçtikten sonra eğilerek toprağı öpmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Özmen daha sonra babası Mustafa Özmen'le birlikte yaşadıkları Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyüne gitti. Özmen'in anneannesi Hanım Tepebaş çok sevdiği torununun geri dönmesi nedeniyle kurban kestirdi. Umut Ali Özmen, "Memleketimi çok özledim. Burası gibi yok. Tutuklu kaldığım 62 günlük süreçte hep memleketimi düşündüm. Annemi, kızkardeşimi, ağabeyimi ve anneannemi çok özledim" diye konuştu. Muharrem ayı olduğu için davul zurnayla Umut Ali'yi karşılamadıklarını belirten anne Altınay Özmen, "Allah Cumhurbaşkanımız 'dan razı olsun. Canımı istesin, canımı veririm kendisine" dedi.
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Umut Ali köyüne döndü
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