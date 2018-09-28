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Vatan haini 'dan alçak paylaşım

Vatan hainliğinden yargılanan ve 'da kaçak yaşayan sosyal medya üzerinden yine ihanetini tescil eden bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 02:04
Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım

Vatan hainliğinden yargılanan alçak bir paylaşımda bulundu. Kaçak olarak yaşadığı 'da sürekli aleyhine propaganda yapan Dündar, şampiyonasının Almanya'ya verilmesini sevinçle karşıladı ve Türkiye'yi yalan sözlerle kötüledi.

Can Dündar paylaşımında: 'Demokrasisi olmayana top bile vermezler' ifadesini kullandı.

TERÖR PARTİSİNİN VEKİLİ DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI

Terör örgütünün siyasi uzantısı 'nin Milletvekili da Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütmüş ve bu yönde mesai harcamıştı.

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Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım
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