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Vatan haini 'ın o paylaşımına tepki yağdı!

Vatan hainliğinden yargılanan ve 'da kaçak yaşayan sosyal medya üzerinden yine ihanetini tescil eden bir paylaşımda bulundu. Dündar, Almanya'nın EURO 2024'ü kazanmasının ardından yaptığı skandal paylaşımla sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 12:13
Vatan haini Can Dündar'ın o paylaşımına tepki yağdı!

Vatan hainliğinden yargılanan alçak bir paylaşımda bulundu. Kaçak olarak yaşadığı 'da sürekli Türkiye aleyhine propaganda yapan Dündar, 2024 Avrupa şampiyonasının Almanya'ya verilmesini sevinçle karşıladı ve Türkiye'yi yalan sözlerle kötüledi.

Can Dündar paylaşımında: 'Demokrasisi olmayana top bile vermezler' ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatan haini Can Dündar'ın, bu tweeti birçok takipçisinden tepki görürken Dündar'a verilen yanıtlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

TERÖR PARTİSİNİN VEKİLİ DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Milletvekili da Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütmüş ve bu yönde mesai harcamıştı.

Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım

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Vatan haini Can Dündar'ın o paylaşımına tepki yağdı!
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